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“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 18:48
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“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür

"Barselona" bu yay iki mərkəz hücumçusu ilə müqavilə imzalaya bilər.

İdman.Biz bu barədə Diario Sport-a istinadən məlumat verir.

Hücumçu Ferran Torresin "Barselona"dan ayrılma ehtimalı ilə klub başqa bir mərkəz hücumçusu ilə müqavilə imzalaya bilər. "Blaugrana"nın əsas hədəfi 26 yaşlı "Atletiko Madrid" oyunçusu Xulian Alvares olaraq qalır, lakin rəhbərlik digər variantları nəzərdən keçirməyə başlayıb.

Onların arasında İtaliya klubu ilə müqaviləsi başa çatan və hazırda azad agent olan 26 yaşlı "Yuventus" oyunçusu Duşan Vlahoviç də var. Vlahoviç həmçinin kataloniyalıların maaş tələblərini azaltmağa hazırdır.

Vlahoviçdən başqa, "Barselona" "Hoffenhaym"dan 23 yaşlı Fisnik Aslani ilə də maraqlanır. "Borussiya Dortmund"un da maraqlandığı bildirilir, lakin oyunçunun özü danışıqları təxirə salır və "Barselona"dan mümkün təklif gözləyir.

İdman.Biz
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