11 İyul 2026
AZ

“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 19:55
107
“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib

"Çelsi"nin keçmiş sahibi Ken Beyts 94 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə xəbəri London klubunun rəsmi saytı yayıb.

"Çelsi" Futbol Klubunun keçmiş sahibi və sədri Ken Beytsın vəfatını dərin kədərlə elan edirik. Klub Kenin həyat yoldaşı Syuzana və bütün ailəsinə və dostlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Kenin çətin anlarda "Çelsi" üçün mübarizə aparmaq və komandanı qələbəyə aparmaq əzmi heç vaxt unudulmayacaq", - "göylər"in açıqlamasında deyilir.

Beyts 1982-ci ildə "Çelsi"ni 1 funt sterlinqə satın alıb və klubun 1,5 milyon funt sterlinqə (1,755 milyon avro) bərabər olan borclarını ödəyib. O, "göylər"i 2003-cü ilə qədər idarə edib və sonra klubu Roman Abramoviçə satıb. Beytsin rəhbərliyi altında "Çelsi" iki dəfə İngiltərə Kubokunu, Liqa Kubokunu, Kubok Qalibləri Kubokunu və UEFA Superkubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb
21:02
Dünya futbolu

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb

Klopp 2025-ci ildən "Red Bull"un Beynəlxalq Əlaqələr üzrə direktor vəzifəsində çalışır
Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”
20:43
Dünya futbolu

Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin sükanı arxasına keçib
Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”
20:11
Dünya futbolu

Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

Hücumçu hazırda BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubunda oynayır
“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub
19:23
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub

27 yaşlı braziliyalı 2022-ci ilin yayından bəri İtaliya klubunda oynayır
İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır
19:06
DÇ-2026

İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır

İngiltərə - Norveç matçı 12 iyulda “Hard Rock” stadionunda keçiriləcək
“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür
18:48
Dünya futbolu

“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür

Vlahoviçdən başqa, "Barselona" "Hoffenhaym"dan 23 yaşlı Fisnik Aslani ilə də maraqlanır

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir