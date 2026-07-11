Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

"Mançester Siti"nin keçmiş hücumçusu Mario Balotelli İtaliya futbolundakı oyunçuların hazırkı səviyyəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, Mario Balotelli karyerası ərzində "İnter", "Mançester Siti", "Milan", "Liverpul", "Nitsa", "Marsel", "Cenoa" və bir neçə başqa komandada oynayıb.
"İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm. Əlbəttə ki, futbol dəyişib: indi daha çox qaçış və fiziki mübarizə var, bir az daha az texnika. Digər oyunçular müasir futbola məndən daha uyğundur", - deyə Sport Mediaset Balotellidən sitat gətirir.
Hücumçu hazırda BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubunda oynayır. O, İtaliya milli komandası ilə Avro 2012-də gümüş medal qazanıb.