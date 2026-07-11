11 İyul 2026
AZ

Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 20:11
98
Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

"Mançester Siti"nin keçmiş hücumçusu Mario Balotelli İtaliya futbolundakı oyunçuların hazırkı səviyyəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, Mario Balotelli karyerası ərzində "İnter", "Mançester Siti", "Milan", "Liverpul", "Nitsa", "Marsel", "Cenoa" və bir neçə başqa komandada oynayıb.

"İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm. Əlbəttə ki, futbol dəyişib: indi daha çox qaçış və fiziki mübarizə var, bir az daha az texnika. Digər oyunçular müasir futbola məndən daha uyğundur", - deyə Sport Mediaset Balotellidən sitat gətirir.

Hücumçu hazırda BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubunda oynayır. O, İtaliya milli komandası ilə Avro 2012-də gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb
21:02
Dünya futbolu

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb

Klopp 2025-ci ildən "Red Bull"un Beynəlxalq Əlaqələr üzrə direktor vəzifəsində çalışır
Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”
20:43
Dünya futbolu

Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin sükanı arxasına keçib
“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib
19:55
Dünya futbolu

“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib

Beyts 1982-ci ildə "Çelsi"ni 1 funt sterlinqə satın alıb
“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub
19:23
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub

27 yaşlı braziliyalı 2022-ci ilin yayından bəri İtaliya klubunda oynayır
İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır
19:06
DÇ-2026

İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır

İngiltərə - Norveç matçı 12 iyulda “Hard Rock” stadionunda keçiriləcək
“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür
18:48
Dünya futbolu

“Barselona” Vlahoviç və ya Aslanini transfer etməyi düşünür

Vlahoviçdən başqa, "Barselona" "Hoffenhaym"dan 23 yaşlı Fisnik Aslani ilə də maraqlanır

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir