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Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 20:43
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Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

“Çelsi”nin yeni baş məşqçisi Xabi Alonso klub haqqında təəssüratlarını bölüşüb və mövsümöncəsi hazırlıqlardan danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin sükanı arxasına keçib və 2026-cı ildə komandanın üçüncü baş məşqçisi olub.

“Klubun səviyyəsi ən yüksək səviyyədədir. Struktur əladır, amma ürəyimizi, məqsədimizi, zəhmətimizi, müsbət enerjimizi sərf etməliyik ki, xoş bir iş yeri olsun. Bunun üçün bütün lazımi inqrediyentlərimiz var. Münasibətlər qurmağa başlayacağam, çünki hər şey münasibətlərlə bağlıdır. Özünüzü yaxşı hiss etdiyiniz zaman adətən yaxşı işləyirsiniz.

Oyunçuların keyfiyyətlərini bilirəm, amma indi ortaq bir vizyonu, nail olmaq istədiyimiz şeylərə dair ortaq bir inancı paylaşmalıyıq. Mən bunu bəyənirəm, onlarla birlikdə yaratmaq istədiyimiz şey budur ki, onlar oynamalı olduğumuz bütün yarışlarda necə yarışa biləcəyimizə dair bu həvəsi hiss etsinlər”, - “Çelsi”nin rəsmi saytında yer alan məlumata görə, Alonso bildirib.

İdman.Biz
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