Jurnalist FİFA və Argentina Futbol Assosiasiyasına qarşı ittihamlar irəli sürüb

Fransız jurnalist Romen Molina Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasına (FIFA) və Argentina Futbol Assosiasiyasına (AFA) qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürüb.
İdman.Biz bu barədə “The Touchline”a istinadən məlumat verir.
Molinanın sözlərinə görə, FİFA, beş oyunçunun cinsi istismar iddialarına baxmayaraq, Argentinanın qadın gənclər milli komandasının keçmiş məşqçisi Dieqo Quaçi ilə bağlı istintaqı sübutların olmaması səbəbindən dayandırıb.
Bundan əlavə, Molina iddia edib ki, federasiya 2022-ci il dünya çempionatında Argentina milli komandasının mükafat pullarını Argentina Futbol Assosiasiyası əvəzinə Mayamidə yerləşən bir şirkətə köçürüb. Məlumata görə, bu şirkət FTB tərəfindən fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırma altındadır.
Jurnalist həmçinin iddia edir ki, yüksək vəzifəli FIFA rəsmiləri Cənubi Amerika futbolunun liderləri ilə sıx əlaqələrə malikdir və bu da Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasına (CONMEBOL) son illərdə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bundan əlavə, Molina vurğulayır ki, FIFA Gate-dəki böyük korrupsiya qalmaqalından sonra Cənubi Amerika futbol rəsmiləri arasında cəzasızlıq mədəniyyəti inkişaf edib.