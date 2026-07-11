12 İyul 2026
AZ

Jurnalist FİFA və Argentina Futbol Assosiasiyasına qarşı ittihamlar irəli sürüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 23:48
62
Jurnalist FİFA və Argentina Futbol Assosiasiyasına qarşı ittihamlar irəli sürüb

Fransız jurnalist Romen Molina Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasına (FIFA) və Argentina Futbol Assosiasiyasına (AFA) qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürüb.

İdman.Biz bu barədə “The Touchline”a istinadən məlumat verir.

Molinanın sözlərinə görə, FİFA, beş oyunçunun cinsi istismar iddialarına baxmayaraq, Argentinanın qadın gənclər milli komandasının keçmiş məşqçisi Dieqo Quaçi ilə bağlı istintaqı sübutların olmaması səbəbindən dayandırıb.

Bundan əlavə, Molina iddia edib ki, federasiya 2022-ci il dünya çempionatında Argentina milli komandasının mükafat pullarını Argentina Futbol Assosiasiyası əvəzinə Mayamidə yerləşən bir şirkətə köçürüb. Məlumata görə, bu şirkət FTB tərəfindən fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırma altındadır.

Jurnalist həmçinin iddia edir ki, yüksək vəzifəli FIFA rəsmiləri Cənubi Amerika futbolunun liderləri ilə sıx əlaqələrə malikdir və bu da Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasına (CONMEBOL) son illərdə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bundan əlavə, Molina vurğulayır ki, FIFA Gate-dəki böyük korrupsiya qalmaqalından sonra Cənubi Amerika futbol rəsmiləri arasında cəzasızlıq mədəniyyəti inkişaf edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniyanın U19 millisi Avropa çempionu olub
00:09
Dünya futbolu

İspaniyanın U19 millisi Avropa çempionu olub

Daha əvvəl İspaniya 19 yaşadək qızlar arasında Avropa çempionu olmuşdu
Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər
11 İyul 23:32
DÇ-2026

Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər

Komandalar Mayami şəhərindəki “Hard Rock” Stadionunda qarşılaşacaqlar
Patrik Vieyra Seneqal millisinə rəhbərlik edə bilər
11 İyul 21:20
Dünya futbolu

Patrik Vieyra Seneqal millisinə rəhbərlik edə bilər

Bir neçə Seneqal Futbol Federasiyasının rəsmisi Vieyranın milli komandaya rəhbərlik etməsini istəyir
Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb
11 İyul 21:02
Dünya futbolu

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb

Klopp 2025-ci ildən "Red Bull"un Beynəlxalq Əlaqələr üzrə direktor vəzifəsində çalışır
Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”
11 İyul 20:43
Dünya futbolu

Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin sükanı arxasına keçib
Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”
11 İyul 20:11
Dünya futbolu

Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

Hücumçu hazırda BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubunda oynayır

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır