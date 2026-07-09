“Real Madrid” və PSJ Saliba ilə maraqlanırlar

“Real Madrid”, PSJ və “Barselona” “Arsenal”ın mərkəz müdafiəçisi Uilyam Salibanı izləyir.
İdman.Biz “Caught Offside”a istinadən bildirir ki, “topçular” təklif 150 milyon avroya çatana qədər danışıqlar aparmağa hazır deyillər.
Mənbəyə görə, “Barselona” üçün 150 milyon avro danışıqlar aparmaq olduqca çətindir. 2Real Madrid” və PSJ-nin daha çox seçimi var, lakin “Arsenal”ın Salibanı yuxarıda adı çəkilən klublardan hər hansı birinə satması ehtimalı azdır.
Ötən mövsüm Saliba bütün yarışlarda 50 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 100 milyon avrodur.