Xabi Alonso “Çelsi”nin bazasına gəlib - FOTO

“Çelsi”nin yeni baş məşqçisi Xabi Alonso komandanın düşərgəsinə gələrək yeni vəzifəsində fotosessiyaya qatılıb.
İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı mütəxəssis Kobhemdəki məşq meydançasını və ofisini gəzib, işçi heyəti ilə görüşüb.
Mütəxəssisin mövsümöncəsi məşqinin ilk günündəki şəkillərini londonluların mətbuat xidməti komandanın rəsmi saytında paylaşıb.
Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin rəhbərliyinə keçib və 2026-cı ildə komandanın üçüncü baş məşqçisi olub. 2025/2026 mövsümünün ilk yarısında kluba rəhbərlik edən italiyalı Entso Mareskanın gedişindən sonra bu vəzifəni mütəxəssislər Liam Rosenior və Kalum Makfarleyn tutublar.
Xabi Alonso özü ötən mövsümə “Real Madrid”in baş məşqçisi kimi başlayıb. O, İspaniya klubundan 2026-cı ilin yanvarında ayrılıb.