“Real” zədə dolu mövsümdən sonra tibbi heyəti yenidən qurur

“Real Madrid” çoxlu sayda zədə və hücumçu Kilian Mbappenin səhv diaqnozu ilə yadda qalan 2025/2026 mövsümündən sonra tibb şöbəsini yenidən təşkil edir.
İdman.Biz “The Athletic”ə istinadən xəbər verir ki, kKeçən ilin dekabrında klub işçiləri fransalı futbolçunun dizini səhvən skan etmişdilər ki, bu da zədənin xarakterini düzgün təyin etməmişdi. Daha sonra Mbappe hadisəni təkzib edib.
Yanvar ayında vəzifəsindən uzaqlaşdırılan tibb xidmətlərinin keçmiş rəhbəri Felipe Sequra klubu tərk edir. Başqa bir işçi Manolo Arroyo daha əvvəl istefa vermişdi. Yenidən strukturlaşmaya Mbappe ilə səhvdən bir ay sonra Sequranı əvəz edən Niko Mihiç rəhbərlik edir. “Monako”nun tibb departamentinin rəhbəri Aleksandr Kryozun da işə cəlb olunacağı gözlənilir.
Bundan əlavə, iyulun 10-da işə başlayacaq Joze Mourinyonun məşqçilər korpusunda yeni fitnes məşqçisi Antonio Dias da yer alacaq. Xabi Alonsonun qovulmasından sonra daha çox səlahiyyətlər alan uzun müddətdir klubda çalışan Antonio Pintus vəzifəsini qoruyacaq.
Mövsümün sonunda 25 kənar oyunçudan yalnız üçü zədədən xilas olub: Fran Qarsiya, Brahim Dias və Vinisius Junior.
“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres may ayında demişdi: “Hər şey Klublararası Dünya Çempionatı ilə başladı - mövsümöncəsini normal keçirmədik, bu da məşqçi dəyişikliyində 28, sonra isə daha 28 zədəyə səbəb oldu”.