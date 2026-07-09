“Santos” oyunçuların maaşlarını verə bilmir

“Santos” futbol klubu əsas komandanın oyunçularının iyun ayındakı maaşlarını ödəyə bilməyib.
İdman.Biz “Globo”ya istinadən xəbər verir ki, klubun ödənişləri vaxtında etmək üçün lazımi pul vəsaiti çatışmırdı və hazırda vəziyyəti həll etmək üçün çalışır.
Bundan əlavə, klub oyunçulara iki aylıq imic hüquqları ödənişi borcludur. Bu problem bu ilin əvvəlində ortaya çıxıb. “Santos”un ümumi borcu 1 milyard realı (195 milyon ABŞ dolları) keçib. Lakin digər işçilərin, gənclər komandasının oyunçularının və qadınlar komandasının maaşları vaxtında ödənilib.
Komanda “Kral Pele” təlim mərkəzində məşqlərə qayıdıb və “Botafoqo” ilə Braziliya çempionatı matçına hazırlıqlarını davam etdirir.