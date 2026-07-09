Deşam millinin qol fürsətlərindən istifadəsini tənqid edib

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam komandasının 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir final mərhələsində Mərakeşlə oyundan əvvəl qol fürsətlərindən istifadəsini tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gecəyarısı başlayacaq.
“Biz çox effektivik, amma daha da effektiv ola bilərik. Turnirdə nə qədər irəliləyirsək, bu bir o qədər vacib olur. 100% effektivlik - bu, əlbəttə ki, ideal olardı”, - FİFA-nın rəsmi saytında Deşamın sözləri sitat gətirilir.
Fransa millisi 2026-cı il dünya çempionatında beş oyunda 14 qol vurub.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.