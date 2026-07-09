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Brahim Diasın konfransında qalmaqal - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
9 İyul 2026 17:15
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Brahim Diasın konfransında qalmaqal - VİDEO

Mərakeş futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Brahim Diasın DÇ-2026-nın dörddəbir finalında Fransa ilə oyun öncəsi mətbuat konfransı qalmaqalla yadda qalıb.

İdman.Biz “The Sun”a istinadən xəbər verir ki, tədbir zamanı iki jurnalist arasında mübahisə yaranıb.

Hadisə Dias sualı cavablandırdığı anda baş verib. Zalda olan media nümayəndələrindən biri digərini ona toxunmaqda ittiham edib və tərəflər arasında gərgin söz atışması başlayıb.

Mübahisə böyüdükdən sonra zalda etiraz səsləri eşidilib. Digər jurnalistlər və təşkilatçılar vəziyyətə müdaxilə edərək tərəfləri sakitləşdirməyə çalışıblar.

Bu anlarda Brahim Diasın çaşqınlığı diqqətdən yayınmayıb. Futbolçu bir müddət nə baş verdiyini anlamağa çalışıb və cavab verdiyi sualı belə unutduğunu bildirib.

Qısa fasilədən sonra mətbuat konfransı davam etdirilib.

Qeyd edək ki, Fransa - Mərakeş matçı bu axşam Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.

İdman.Biz
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