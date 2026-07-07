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“İnter” Aleksandar Stankoviçi klubun yeni transferi kimi təqdim edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyul 2026 21:03
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“İnter” Aleksandar Stankoviçi klubun yeni transferi kimi təqdim edib

İtaliyanın "İnter" klubu yarımmüdafiəçi Aleksandar Stankoviçi klubun yeni transferi kimi təqdim edib.

İdman.Biz bildirir ki, "Srvena Zvezda"nın baş məşqçisi Deyan Stankoviçin oğlu Belçikanın "Brügge" klubunda bir mövsüm keçirdikdən sonra İtaliyaya qayıdıb.

2025-ci ilin yayında "İnter" serbiyalı yarımmüdafiəçini 9,5 milyon avroya satıb. Mediada yayılan məlumatlara görə, hazırkı İtaliya çempionunun Stankoviçi "Brügge"dən alması 23 milyon avroya başa gəlib.

Ötən mövsüm 20 yaşlı müdafiəçi yarımmüdafiəçi 39 Belçika liqa matçında meydana çıxıb, altı qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Stankoviç həmçinin UEFA Çempionlar Liqasının 10 oyununda iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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