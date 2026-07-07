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“Beşiktaş” “Bavariya”nın qapıçısının transferi ilə bağlı razılığa gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyul 2026 20:33
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“Beşiktaş” “Bavariya”nın qapıçısının transferi ilə bağlı razılığa gəlib

"Beşiktaş" klubu "Bavariya"nın qapıçısı Aleksandr Nübelin transferi ilə bağlı prinsipial razılığa gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, klub bu barədə X sosial media hesabında məlumat verib.

29 yaşlı qapıçı tibbi müayinədən keçmək və transferi yekunlaşdırmaq üçün bu axşam İstanbula gələcək. Daha əvvəl klubun ona mövsüm başına 5 milyon avroya qədər maaş, üstəgəl bonuslar təklif etdiyi bildirilirdi. "Transfermarkt"ın məlumatına görə, oyunçunun dəyəri 12 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

2025/26 mövsümünün sonunda "Beşiktaş" Türkiyə Superliqasında dördüncü yerdə olub (60 xal). Nübel ötən mövsüm 49 matçda 70 qol buraxıb və 14 dəfə qapısını quru saxlayıb.

İdman.Biz
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