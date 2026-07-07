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“Yuventus” heyəti “Siti”nin keçmiş müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyul 2026 20:17
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“Yuventus” heyəti “Siti”nin keçmiş müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir

"Sky Sport Italia"nın məlumatına görə, İngiltərə millisinin müdafiəçisi Con Stounz "Yuventus"un transfer hədəfinə çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu hazırda "Mançester Siti"dən ayrıldıqdan sonra azad agentdir. İtaliya klubu onu müdafiəsi üçün potensial dəstəkçi kimi görür, lakin transferlə bağlı konkret addımlar atılmayıb.

Stounz 2016-cı ilin yayından bəri "Siti"də oynayır. Keçən mövsüm müdafiəçi bütün yarışlarda 18 oyunda meydana çıxıb və qol vurmayıb. "Barnsli"in gənclər sisteminin məhsulu olan o, həmçinin komandanın əsas heyətində də oynayıb. O, həmçinin "Everton"da da çıxış edib.

İdman.Biz
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