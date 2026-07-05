Yarımmüdafiəçi İsmael Bennaser “Milan”dan ayrılacaq

Əlcəzairli yarımmüdafiəçi İsmael Bennaser bu yay “Milan”ı tərk edəcək.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçu başqa bir agentliklə müqavilə bağlayıb və “Dinamo Zaqreb”də icarə əsasında oynadıqdan sonra İtaliya klubundan ayrılacaq.
İsmael Bennaser əvvəllər “Tur”, “Empoli”, “Marsel” və bir neçə başqa klubda oynayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 8 milyon avrodur. Onun “Milan”la hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Bennaser ötən mövsüm 19 matçda bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.