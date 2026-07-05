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Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 05:43
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Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib

Ekvador Futbol Federasiyası (FEF) FIFA-dan milli komandanın Meksika ilə oyunundan (0:2) əvvəl baş verən hadisələri araşdırmağı xahiş etdiyini təsdiqləyən bir bəyanat yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl media orqanları meksikalı azarkeşlərin Ekvador komandasının otelinin yaxınlığında fasiləsiz səs-küy saldığınıi və oyunçuların 1/16 final matçından əvvəl təhdidlər aldığını bildirmişdilər.

“Meksika ilə matçdakı hadisələrlə əlaqədar olaraq, Federasiya FİFA-ya rəsmi şikayət göndərərək, oyundan əvvəl və oyun zamanı baş verən hadisələrin, o cümlədən azarkeşlərimizin və oyunçularımızın təhlükəsizliyini təhlükə altına qoya biləcək hadisələrin hərtərəfli araşdırılmasını tələb edib. Bu, bu böyük oyunla bağlı hər hansı bir vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün doğru və rəsmi addımdır.

Yeni məşqçilər heyəti ilə bağlı Federasiya yeni milli komanda məşqçisi axtarışına üstünlük verir. Bu qərar ciddi və qəsdən qəbul edilir, məqsəd orta və uzunmüddətli perspektivdə rəqabətli bir layihə yaratmaqdır”, - deyə Ekvador Futbol Federasiyası X-in sosial media hesabında bildirib.

İdman.Biz
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