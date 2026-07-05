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Oyarsabal: “Portuqaliyaya hörmət edirik, amma ondan qorxmuruq”

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 03:26
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Oyarsabal: “Portuqaliyaya hörmət edirik, amma ondan qorxmuruq”

İspaniya millisinin hücumçusu Mikel Oyarsabal 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının 1/8 finalında Portuqaliya ilə keçiriləcək oyun öncəsi komandasının hazırlığı barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma 6 iyul tarixində baş tutacaq.

Futbolçu İspaniya mətbuatına (Marca) açıqlamasında rəqibi yüksək qiymətləndirsə də, komandalarının inamlı olduğunu bildirib:

“Bu, elit səviyyəli bir komandadır, super komanda və yüksək səviyyəli futbolçulardan ibarətdir. Onlara böyük hörmətimiz var, amma əlbəttə ki, qorxmuruq. Öz gücümüzə inanırıq və istənilən rəqiblə bərabər mübarizə apara biləcəyimizi düşünürük — bunu illərdir göstərmişik. Bu oyuna da uğur şansı ilə çıxırıq. Qalan vaxtda maksimum yaxşı hazırlaşmağa çalışacağıq: rəqibi təhlil edəcəyik, videoları izləyəcəyik və taktikanı müəyyənləşdirəcəyik. Düşünürəm ki, əsas fokus öz oyunumuzda olmalıdır və son vaxtlar göstərdiyimiz performansı təkrarlamağa çalışmalıyıq”, – deyə Oyarsabal bildirib.

Qeyd edək ki, İspaniya – Portuqaliya oyunu ABŞ-ın Texas ştatının Arlinqton şəhərində yerləşən “AT&T Stadium”da keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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