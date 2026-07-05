Mərakeş mundialın pley-offunda 3 qol vuran ilk Afrika millisidir

Mərakeş dünya çempionatı pley-off matçında üç qol vuran ilk Afrika komandası olub.
İdman.Biz bu barədə "OptaJoe”yə istinadən bildirir.
Mərakeş və Kanada arasında keçirilən DÇ-2026-nın 1/8 final oyunu mərakeşlilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda baş tutub.
DÇ-2026-nın dörddəbir finalında Mərakeş Paraqvay-Fransa matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Argentina hazırkı çempiondur.