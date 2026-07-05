DÇ-2026: Fransa - Paraqvay matçının ilk yarısı qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİR

Fransa - Paraqvay matçında birinci hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra hesab 0:0-dır.
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Futbol üzrə dünya çempionatında ikinci 1/8 final oyunu keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, bu mərhələdə ilk qarşılaşmada Fransa və Paraqvay üz-üzə gəlirlər.
Oyun ABŞ-ın Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Baş hakim özbəkistanlı İlgiz Tantaşevdir.
1/16 final mərhələsində Fransa İsveçi 3:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Paraqvay isə Almaniyaya penaltilərlə 4:3 qalib gəlib. Həmin oyunun əsas və əlavə vaxtı 1:1 qurtarıb.
Bu komandalar artıq 1 dəfə 1/8 final mərhələsində oynayıblar. 1998-ci ildə keçirilmiş dünya çempionatında Fransa əlavə vaxtın 114-cü dəqiqəsində Loran Blanın qolu ilə Paraqvayı məğlub edib.