“Mən Mərakeşi yox, bizi seçərdim” – Kanada millisinin baş məşqçisi

Kanada millisinin baş məşqçisi Cessi Marş 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Mərakeşə 0:3 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra açıqlama verib. Bu məğlubiyyətlə Kanada turnirdə mübarizəni dayandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ABŞ-ın Hyuston şəhərində yerləşən “NRG Stadium”da keçirilən qarşılaşmanı İngiltərədən olan baş hakim Maykl Oliver idarə edib.
Marş ESPN-ə açıqlamasında azarkeşlərə təşəkkür edərək komandasının çıxışını belə şərh edib:
“Azarkeşlərimiz üçün belə bir komandaya dəstək olmaq böyük imtiyazdır. Bu, turnirdəki çıxışımıza da aiddir. Bu, müdafiə yönümlü oyun deyildi. Mən Mərakeşi yox, bizi seçərdim. Mərakeş nə qədər yaxşı olsa da, yenə də bizi seçərdim”.
Qeyd edək ki, Mərakeş millisi bu qələbə ilə 1/4 finala yüksəlib və Paraqvay – Fransa cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun–19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin hazırkı çempionu isə 2022-ci ildə Fransanı penaltilərdə məğlub edən Argentina millisidir.