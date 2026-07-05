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Kanada DÇ-2026-nı tərk edən ilk ev sahibi ölkə oldu

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 00:08
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Kanada DÇ-2026-nı tərk edən ilk ev sahibi ölkə oldu

Kanada 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Mərakeşə 3:0 hesabı ilə məğlub olaraq turnirdən kənarlaşdırılan ilk ev sahibi ölkə oldu.

İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda baş tutub. Hakim Maykl Oliver (Aşinqton, İngiltərə) olub.

Qrup mərhələsində Kanada Bosniya və Herseqovina ilə heç-heçə edib (1:1), Qətəri məğlub edib (6:0) və İsveçrəyə məğlub olub (1:2). 1/16 finalda Kanada Cənubi Afrikanı məğlub edib (1:0).

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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