Vozinya Messi ilə nə danışdığını açıqlayıb

Kabo-Verde millisinin qapıçısı Vozinya 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi ilə söhbətini danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Argentina oyunu 3:2 (əlavə vaxtda 2:1) hesabı ilə qazanıb.
“Ona yaxınlaşdım və heç nə deməyə vaxtım olmadı, o, məni qucaqlayıb dedi: “Afərin. Sən inanılmaz qapıçısan. Ailən səninlə çox fəxr etməlidir”. Bunu Leo kimi birindən eşitmək mənim üçün çox şey ifadə edir.
Ona təşəkkür etdim və dedim: “Təşəkkür edirəm, Leo. Sən ən yaxşısan”. Sonra ondan həmin matçdakı formasını istədim. O, gülümsəyərək dedi: “Əlbəttə. Tuneldə onu sənə verəcəyəm”. Bu kimi anları ömrümün sonuna qədər xatırlayacağam”, - paraqvaylı jurnalist Bruno Pont sosial media səhifəsində Vozinyanın sözlərini sitat gətirib.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.