Tunis millisi 20 gün ərzində ikinci baş məşqçisi ilə vidalaşıb

Tunis millisinin 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılmasından sonra baş məşqçi Erve Renar istefa verdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Renar Tunis milli komandasına 2026-cı il dünya çempionatının ilk turundan sonra, 16 iyunda, İsveçə 1:5 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra rəhbərlik etməyə başlayıb.
Həmin məğlubiyyətdən sonra Tunisin baş məşqçisi Sabri Lamuşi istefaya göndərilmişdi.
“Getməzdən əvvəl, 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etmək imkanı verdiyinə görə Federasiyaya səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tunis rənglərini geyinmək və bu unudulmaz təcrübəni yaşamaq mənim üçün şərəf idi. Tunis komandasına gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, o, böyüməyə davam edəcək, bütün milləti sevindirəcək və tarixində gözəl səhifələr yazacaq. Bu macəra boyunca mənimlə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Hamınıza gələcəkdə böyük uğurlar arzulayıram. Macəram başa çatdı”, - deyə Renar sosial mediada yazıb.
Qrup mərhələsindən sonra Tunis komandası 2026-cı il dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.
Renar əvvəllər Zambiya, Anqola, Kot-d'İvuar və Mərakeş komandalarını çalışdırıb.