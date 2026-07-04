4 İyul 2026
AZ

Tunis millisi 20 gün ərzində ikinci baş məşqçisi ilə vidalaşıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyul 2026 22:45
43
Tunis millisi 20 gün ərzində ikinci baş məşqçisi ilə vidalaşıb

Tunis millisinin 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılmasından sonra baş məşqçi Erve Renar istefa verdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Renar Tunis milli komandasına 2026-cı il dünya çempionatının ilk turundan sonra, 16 iyunda, İsveçə 1:5 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra rəhbərlik etməyə başlayıb.

Həmin məğlubiyyətdən sonra Tunisin baş məşqçisi Sabri Lamuşi istefaya göndərilmişdi.

“Getməzdən əvvəl, 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etmək imkanı verdiyinə görə Federasiyaya səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tunis rənglərini geyinmək və bu unudulmaz təcrübəni yaşamaq mənim üçün şərəf idi. Tunis komandasına gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, o, böyüməyə davam edəcək, bütün milləti sevindirəcək və tarixində gözəl səhifələr yazacaq. Bu macəra boyunca mənimlə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Hamınıza gələcəkdə böyük uğurlar arzulayıram. Macəram başa çatdı”, - deyə Renar sosial mediada yazıb.

Qrup mərhələsindən sonra Tunis komandası 2026-cı il dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.
Renar əvvəllər Zambiya, Anqola, Kot-d'İvuar və Mərakeş komandalarını çalışdırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Mərakeş Kanada ilə matçda fərqi artırır
22:47
DÇ-2026

DÇ-2026: Mərakeş Kanada ilə matçda fərqi artırır - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilir
“Komo” Çaloba üçün “Çelsi”yə yaxşılaşdırılmış təklif göndərəcək
22:29
Dünya futbolu

“Komo” Çaloba üçün “Çelsi”yə yaxşılaşdırılmış təklif göndərəcək

İtaliya klubu əvvəllər oyunçu üçün təxminən 25 milyon avro təklif etmişdi
Leandro Trossard “Arsenal”dan “Beşiktaş”a keçir
21:53
Dünya futbolu

Leandro Trossard “Arsenal”dan “Beşiktaş”a keçir

Trossardın “Arsenal”la hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır
Vircil Van Deyk “Liverpul”da qalacaq
21:34
Dünya futbolu

Vircil Van Deyk “Liverpul”da qalacaq

Van Deyk “Liverpul”un müdafiəsində əsas fiqur olaraq qalır
Meksika karteli Ekvador millisinin oyunçularını hədələyib
21:15
DÇ-2026

Meksika karteli Ekvador millisinin oyunçularını hədələyib

Komandalar arasında 1/16 final matçı Ekvadorun 2:0 hesabı ilə məğlubiyyəti ilə başa çatıb
İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu “Vest Hem”in hücumçusu ilə maraqlanır
20:16
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu “Vest Hem”in hücumçusu ilə maraqlanır

“Çelsi” və “Mançester Yunayted” bir müddətdir ki, oyunçunu izləyir

Ən çox oxunanlar

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq