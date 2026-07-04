“Komo” Çaloba üçün “Çelsi”yə yaxşılaşdırılmış təklif göndərəcək

İtaliyanın “Komo” klubu “Çelsi”nin müdafiəçisi Trevo Çaloba üçün təklifini yeniləməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə Sky Sports-a istinadən məlumat verir.
İtaliya klubu əvvəllər oyunçu üçün təxminən 25 milyon avro təklif etmişdi, lakin rədd cavabı almışdı. İndi isə 30 milyon avro, əlavə 5 milyon avro bonusdan danışılır. “İnter” də oyunçu ilə maraqlanır.
Keçən mövsüm 47 matçda Çalobah üç qol vurub. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 40 milyon avrodur. Müdafiəçi hazırda 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edən İngiltərə milli komandasındadır.