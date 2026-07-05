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Mbappe paraqvaylı oyunçunu ispan dilində söyüb

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 03:53
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Mbappe paraqvaylı oyunçunu ispan dilində söyüb

Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsi oyununda Paraqvay millisinin müdafiəçisi Junior Alonsonu təhqir edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:0 hesabı ilə Fransanın xeyrinə qurtarıb.

İlk hissənin sonlarında yarımmüdafiəçi Andres Kubas Kilian Mbappeyə kobudcasına dartıb və bu, fransız hücumçunun və komanda yoldaşlarının sərt reaksiyasına səbəb olub. Olay meydanda ilk kütləvi dava ilə nəticələnib.

Hakim xəbərdarlıq etmədən münaqişəni tez bir zamanda aradan qaldırmağı bacarsa da, Mbappe Paraqvay oyunçuları ilə mübahisə etməyə davam edib. Televiziya kameraları emosional fransızın müdafiəçi Junior Alonsonu ispan dilində təhqir etdiyini və oyunçunun anasını da söhbətə qatdığını çəkib. O, ispanca “La concha de tu madre” deyib.

İdman.Biz
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