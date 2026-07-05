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Mərakeş dünya çempionatlarında Afrika komandaları üçün rekorda imza atıb

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 02:46
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Mərakeş dünya çempionatlarında Afrika komandaları üçün rekorda imza atıb

Mərakeş dörddəbir finala yüksəlib və dünya çempionatının ilk səkkizliyinə iki dəfə və ardıcıl olaraq - 2022 və 2026-cı illərdə daxil olan ilk və yeganə Afrika komandası olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə MisterChip X sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində bildirib.

1/8 finalda Mərakeş Kanadanı məğlub edib (3:0).

Bu günə qədər heç bir Afrika komandası dörddəbir finala bir dəfədən çox yüksələ bilməyib:

Kamerun – 1990;
Seneqal – 2002;
Qana – 2010;
Mərakeş – 2022 və 2026.

DÇ-2026-nın dörddəbir finalında Mərakeş Fransa ilə qarşılaşacaq.

2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir.

İdman.Biz
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