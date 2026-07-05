Əlcəzairli hücumçu Riyad Marez “Əl-Əhli”dən ayrıldı

Əlcəzair millisinin hücumçusu Riyad Marez Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubunu tərk edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə xəbəri klubun rəsmi saytı yayıb.
Futbolçu hazırda azad agent statusu ilə transfer bazarına çıxıb.
Klubun açıqlamasında qeyd olunub ki, Marezin “Əl-Əhli”dəki töhfəsi hər zaman hörmət və minnətdarlıqla xatırlanacaq. Komanda futbolçuya karyerasının növbəti mərhələsində uğurlar arzulayıb.
Riyad Marez 2023-cü ildən “Əl-Əhli”nin formasını geyinirdi. Bu müddət ərzində o, 122 oyunda meydana çıxaraq 37 qol vurub və 46 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
O, karyerası ərzində İngiltərənin “Lester Siti” və “Mançester Siti”, eləcə də Fransanın “Havr” klublarında da çıxış edib.
Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatından sonra Əlcəzair millisinin turnirdən kənarlaşmasının ardınca 35 yaşlı futbolçu beynəlxalq karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı.