“Başakşehir” “Roma”dan Eldor Şomurodovun transfer hüquqlarını alıb

Türkiyənin “İstanbul Başakşehir” klubu sosial mediada Özbəkistan millisinin hücumçusu Eldor Şomurodovla müqavilənin hüquqlarını “Roma”dan aldığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçunun Türkiyə klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. O, 2025-ci ilin iyul ayında “calorossi”dən icarə əsasında İstanbul klubuna keçib.
Şomurodov ötən mövsüm 44 oyunda 23 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 7 milyon avrodur. Hücumçu əvvəllər “Rostov”, “Cenoa”, “Spezia”, “Kalyari” və bir neçə başqa klubda oynayıb.