5 İyul 2026
AZ

“Başakşehir” “Roma”dan Eldor Şomurodovun transfer hüquqlarını alıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyul 2026 07:40
73
“Başakşehir” “Roma”dan Eldor Şomurodovun transfer hüquqlarını alıb

Türkiyənin “İstanbul Başakşehir” klubu sosial mediada Özbəkistan millisinin hücumçusu Eldor Şomurodovla müqavilənin hüquqlarını “Roma”dan aldığını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçunun Türkiyə klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. O, 2025-ci ilin iyul ayında “calorossi”dən icarə əsasında İstanbul klubuna keçib.

Şomurodov ötən mövsüm 44 oyunda 23 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 7 milyon avrodur. Hücumçu əvvəllər “Rostov”, “Cenoa”, “Spezia”, “Kalyari” və bir neçə başqa klubda oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti” 16 yaşlı vinger Monqanı transfer etməyə yaxındır
08:19
Dünya futbolu

“Mançester Siti” 16 yaşlı vinger Monqanı transfer etməyə yaxındır

Monqa əvvəllər bir sıra klubların marağına səbəb olmuşdu
Unai Simon: “Ronaldu artıq əvvəlki deyil”
07:24
DÇ-2026

Unai Simon: “Ronaldu artıq əvvəlki deyil”

Portuqaliya - İspaniya qarşılaşması 6 iyulda keçiriləcək
Əlcəzairli hücumçu Riyad Marez “Əl-Əhli”dən ayrıldı
06:46
Dünya futbolu

Əlcəzairli hücumçu Riyad Marez “Əl-Əhli”dən ayrıldı

Riyad Marez 2023-cü ildən “Əl-Əhli”nin formasını geyinirdi
“Bavariya” Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi təyinatını dəstəkləyir
06:15
Dünya futbolu

“Bavariya” Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi təyinatını dəstəkləyir

Klub rəhbərliyi Kloppun bu vəzifə üçün uyğun namizəd olduğuna əmindir
Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib
05:43
DÇ-2026

Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib

Oyun 2:0 Meksikanın xeyrinə qurtarıb
Yarımmüdafiəçi İsmael Bennaser “Milan”dan ayrılacaq
05:13
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi İsmael Bennaser “Milan”dan ayrılacaq

Bennaser əvvəllər “Tur”, “Empoli”, “Marsel” və bir neçə başqa klubda oynayıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq