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“Mançester Siti” 16 yaşlı vinger Monqanı transfer etməyə yaxındır

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyul 2026 08:19
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“Mançester Siti” 16 yaşlı vinger Monqanı transfer etməyə yaxındır

“Mançester Siti” “Lester Siti”nin 16 yaşlı yarımmüdafiəçisi Ceremi Monqanı transfer etmək üçün razılığa gəlib.

İdman.Biz bu barədə jurnalist David Ornşteynə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, transfer haqqı 10 milyon funt sterlinq (11,7 milyon avro), əlavə olaraq isə bonuslar şəklində 2,5 milyon funt sterlinq (2,9 milyon avro) təşkil edir. “Lester” həmçinin oyunçunun gələcəkdə yenidən satılmasından pay alacaqlar.

Monqa əvvəllər bir sıra klubların marağına səbəb olmuşdu, lakin “Lester Siti”nin Premyer Liqadan düşməsindən sonra potensial alıcılar səylərini artırıblar. Ötən mövsüm oyunçu “Lester”də 30 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt Monqanın dəyərini 15 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

İdman.Biz
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