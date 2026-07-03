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“Mançester Yunayted” Vinisiusun transferi üçün 120 milyon avro ödəməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyul 2026 19:20
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“Mançester Yunayted” Vinisiusun transferi üçün 120 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Junioru əsas transfer hədəfi kimi görür.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Ekrem Konura istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” təxminən 137 milyon dollar (120 milyon avro) məbləğində rəsmi təklif hazırlayıb və yaxın həftələrdə “Los Blancos”a təqdim edə bilərlər.

Vinisius hələ də “Real Madrid” ilə 2027-ci ilin yayında başa çatacaq müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı razılığa gələ bilməyib. Klub rəhbərliyinin braziliyalı hücumçunun hücumçu Kilian Mbappenin maaşı ilə müqayisə edilə bilən maaş tələbini yerinə yetirməyə hazır olmadığı vurğulanır.

İdman.Biz
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