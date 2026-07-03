Kloppa Almaniyanın baş məşqçisi olmağa mane olacaq səbəb açıqlanıb

Almaniya Futbol Assosiasiyası (DFB) Yurgen Kloppu Almaniya milli komandasının baş məşqçisi təyin etməzdən əvvəl “Red Bull” ilə danışıqlar aparmalı olacaq.
59 yaşlı mütəxəssis 2025-ci ildən bəri “Red Bull”un Beynəlxalq Əlaqələr üzrə direktoru vəzifəsində çalışır.
İdman.Biz Bild-ə istinadən xəbər verir ki, onun müqaviləsi 2029-cu ilin sonuna qədərdir.
Mənbəyə görə, təşkilatlar arasında danışıqlar “olduqca mürəkkəb” ola bilər və Kloppun istəklərinə baxmayaraq, onun Almaniya milli komandasına təyinatı təmin edilmir. Vurğulanır ki, “Red Bull” onun müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvi üçün bir neçə milyon avro məbləğində ödəniş tələb edə bilər. DFB əvvəllər milli komandanın məşqçisi üçün kompensasiya ödəməyib.