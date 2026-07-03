3 İyul 2026
AZ

Ter Stegen “Ayaks” yolunda, transfer tamamlanır

Futbol
Xəbərlər
3 İyul 2026 16:25
84
Ter Stegen “Ayaks” yolunda, transfer tamamlanır

Almaniyalı qapıçı Mark-Andre ter Stegen “Barselona”dan ayrılmağa yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Niderlandın “Ayaks” futbol klubu 34 yaşlı qolkiperin keçidi ilə bağlı “Barselona” ilə danışıqları yekunlaşdırmaq üzrədir.

Məlumata görə, ter Stegen “Ayaks”la şəxsi razılığa gəlib. Transferin icarə əsasında reallaşacağı gözlənilir. Hazırda əsas məsələ futbolçunun yüksək maaşının hansı hissəsinin Amsterdam təmsilçisi tərəfindən ödəniləcəyi ilə bağlıdır.

“Barselona” yay fasiləsində maaş yükünü azaltmağa çalışır. Bu səbəbdən klub ter Stegenin gedişinə müsbət yanaşır. Almaniya millisinin qapıçısı 2014-cü ildən Kataloniya təmsilçisinin formasını geyinir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” FK Bence Varkonyinin transferini açıqlayıb - VİDEO
17:17
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” FK Bence Varkonyinin transferini açıqlayıb - VİDEO

Macarıstanlı futbolçu 2024-cü ildən “Zalaeqerseq”də çıxış edib
Nicat Qurbanov: “Futbolun millətləri birləşdirən idman növü olduğunu bir daha gördüm”
17:01
DÇ-2026

Nicat Qurbanov: “Futbolun millətləri birləşdirən idman növü olduğunu bir daha gördüm”

Keçmiş futbolçu mundialın ab-havasının xüsusi olduğunu vurğulayıb
Kamran İbrahimov yeni klub axtarışındadır
16:46
Azərbaycan futbolu

Kamran İbrahimov yeni klub axtarışındadır

Qolkiper Premyer Liqa təkliflərini gözləyir
Kunde Yamala cavab verdi: “Favorit olmaq çox şey demək deyil”
16:39
DÇ-2026

Kunde Yamala cavab verdi: “Favorit olmaq çox şey demək deyil”

Fransa futbol millisinin müdafiəçisi “Barselona”dakı komanda yoldaşının dünya çempionatı ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib

Misirin Bakıdakı səfiri: “Dünya çempionatının 1/16 finalında Avstraliyaya bir top fərqi ilə qalib gələcəyik”
16:18
DÇ-2026

Misirin Bakıdakı səfiri: “Dünya çempionatının 1/16 finalında Avstraliyaya bir top fərqi ilə qalib gələcəyik”

Səfir Misirin Avstraliya üzərində qalib gələcəyini bildirib
Medina yeni klubunda təqdim olundu - FOTO/VİDEO
16:03
Dünya futbolu

Medina yeni klubunda təqdim olundu - FOTO/VİDEO

“Qarabağ”la Azərbaycan çempionluqları yaşayan kolumbiyalı müdafiəçi karyerasını Malayziyada davam etdirəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib