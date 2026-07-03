3 İyul 2026
AZ

Sammervill “Mançester Yunayted”in vinger mövqeyi üçün əsas hədəfidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyul 2026 07:17
71
Sammervill “Mançester Yunayted”in vinger mövqeyi üçün əsas hədəfidir

“Vest Hem” və Niderland millisinin hücumçusu Krisensio Sammervil “Mançester Yunayted”in əsas hücum hədəfi kimi ortaya çıxıb.

İdman.Biz “Sky Sports”a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu “Yunayted”in sol cinah müdafiəçisi vəzifəsini tutmaq üçün əsas namizəddir.

Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun “Mançester Yunayted”də bu mövqeyə transferi ilə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır. Gələcək müqavilə bu yay icarə əsasında oynadığı “Barselona”dan “Mançester Yunayted”ə qayıdan hücumçu Markus Reşfordun nəticəsindən asılıdır.

“Vest Hem” mövsümün sonunda İngiltərə Premyer Liqasından aşağı liqaya düşüb. Yarımmüdafiəçi Mateuş Fernandeş daha əvvəllər komandadan “Tottenhem”ə keçib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tuxel “Tanrının əli” barədə: “Bu karmadır, Tanrı bizi mükafatlandıracaq”
06:15
DÇ-2026

Tuxel “Tanrının əli” barədə: “Bu karmadır, Tanrı bizi mükafatlandıracaq”

Meksika – İngiltərə qarşılaşması “Estadio Azteca” stadionunda keçiriləcək
“Arsenal” “Aston Villa”nın iki futbolçusunu transfer etmək istəyir
05:13
Dünya futbolu

“Arsenal” “Aston Villa”nın iki futbolçusunu transfer etmək istəyir

Hər iki oyunçu hazırda İngiltərənin 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyətinə daxildir
“Lion” “Borussiya”dan Düranvili transfer edib
04:22
Dünya futbolu

“Lion” “Borussiya”dan Düranvili transfer edib

Müqavilənin sabit hissəsi 5 milyon avrodur
UEFA FİFA-nın qaydasına riayət etməyəcək
03:10
Dünya futbolu

UEFA FİFA-nın qaydasına riayət etməyəcək

Dünya çempionatında Almiron və İnkapye rəqiblərinə müraciət edərkən ağızlarını bağladıqlarına görə meydandan qovulublar
Ronaldunun bacısı futbolçunun DÇ-2026-dan sonra millidə karyerasını bitirəcəyini deyib
02:39
DÇ-2026

Ronaldunun bacısı futbolçunun DÇ-2026-dan sonra millidə karyerasını bitirəcəyini deyib

Portuqaliya dünya çempionatının 1/16 finalında Xorvatiya ilə qarşılaşır
Unai Simon mundialda qapısını toxunulmaz saxlamaqda yeni rekord müəyyənləşdirib
02:07
DÇ-2026

Unai Simon mundialda qapısını toxunulmaz saxlamaqda yeni rekord müəyyənləşdirib

İspaniyalı qapıçı 519 dəqiqə qol buraxmayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib