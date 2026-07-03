Sammervill “Mançester Yunayted”in vinger mövqeyi üçün əsas hədəfidir

“Vest Hem” və Niderland millisinin hücumçusu Krisensio Sammervil “Mançester Yunayted”in əsas hücum hədəfi kimi ortaya çıxıb.
İdman.Biz “Sky Sports”a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu “Yunayted”in sol cinah müdafiəçisi vəzifəsini tutmaq üçün əsas namizəddir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun “Mançester Yunayted”də bu mövqeyə transferi ilə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır. Gələcək müqavilə bu yay icarə əsasında oynadığı “Barselona”dan “Mançester Yunayted”ə qayıdan hücumçu Markus Reşfordun nəticəsindən asılıdır.
“Vest Hem” mövsümün sonunda İngiltərə Premyer Liqasından aşağı liqaya düşüb. Yarımmüdafiəçi Mateuş Fernandeş daha əvvəllər komandadan “Tottenhem”ə keçib.