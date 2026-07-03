“Lion” “Borussiya”dan Düranvili transfer edib

Belçikalı cinah oyunçusu Jülyen Düranvil “Borussiya Dortmund”dan “Lion”a keçib.
İdman.Biz-in Fransa klubunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, müqavilənin sabit hissəsi 5 milyon avrodur. Almanlar 3,5 milyon avroya qədər bonus ala bilərlər. Dortmund klubu həmçinin oyunçunun gələcək satışından əldə edilən mənfəətin 20%-ni almaq hüququnu özündə saxlayır.
“Lion”a qoşulduğum üçün çox xoşbəxtəm. Müqaviləni imzalamadan əvvəl rəhbərliklə çox söhbət etdim. Dərhal çox müsbət təəssürat yaratdım və özümü klubda tez bir zamanda gördüm. Çox heyran olduğum başqa belçikalı, Malik Fofana və ya Rayan Çerkidən nümunə götürmək istərdim.
Hər iki cinahda oynaya bilirəm, amma ilk növbədə məşqçinin və komanda yoldaşlarımın tələblərinə uyğun oynayacağam”, Düranvil “Lion”un rəsmi saytında bildirib.