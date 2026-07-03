UEFA FİFA-nın qaydasına riayət etməyəcək

Qarşıdurma vəziyyətlərində rəqiblərinə müraciət edərkən ağızlarını bağlayan futbolçular UEFA yarışlarında qırmızı vərəqə almayacaqlar.
İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, UEFA FİFA-nın nümunəsini əməl etməyəcək.
Mənbəyə görə, UEFA üzv assosiasiyalarına FİFA-nın qaydasına əməl etməyəcəyini bildirib, lakin bunun əvəzinə rəsmilərə daha çox ehtiyatlı olmağı tövsiyə edəcək. Təşkilat vurğulayıb ki, oyunçu “rəqiblə ünsiyyətini gizlətməyə çalışarsa, bu, idmançıya yaraşmayan davranış hesab olunur”.
2026-cı il dünya çempionatında paraqvaylı Migel Almiron və ekvadorlu Pyero İnkapye rəqiblərinə müraciət edərkən ağızlarını bağladıqlarına görə meydandan qovulublar.