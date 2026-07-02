DÇ-2026: İspaniya - Avstriya matçında fasilədir - YENİLƏNİR + VİDEO

İspaniya - Avstriya oyununda ilk yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra ispanlar 1:0 irəlidədirlər.
23:38
İspaniya - Avstriya oyununda hesab açılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 37-ci dəqiqədə Mikel Oyarsabal ispanları irəli çıxarıb.
23:00
Los-ancelesdə İspaniya və Avstriya arasında dünya çempionatının 1/16 final mərhələsinin oyunu başlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, matç "SoFi Stadium"da (Dünya çempionatı zamanı Los-Anceles Stadionu kimi tanınır) keçirilir.
Matçı FIFA referisi Qlenn Nyberqin rəhbərlik etdiyi İsveç hakimlər briqadası idarə edir.
İspaniya H qrupunda 7 xalla birinci olub. Avstriya isə J qrupunda 4 xalla ikinci yeri tutub.