3 İyul 2026
AZ

DÇ-2026: İspaniya - Avstriya matçında fasilədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyul 2026 23:50
89
DÇ-2026: İspaniya - Avstriya matçında fasilədir

İspaniya - Avstriya oyununda ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra ispanlar 1:0 irəlidədirlər.

23:38

İspaniya - Avstriya oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 37-ci dəqiqədə Mikel Oyarsabal ispanları irəli çıxarıb.

23:00

Los-ancelesdə İspaniya və Avstriya arasında dünya çempionatının 1/16 final mərhələsinin oyunu başlayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, matç "SoFi Stadium"da (Dünya çempionatı zamanı Los-Anceles Stadionu kimi tanınır) keçirilir.

Matçı FIFA referisi Qlenn Nyberqin rəhbərlik etdiyi İsveç hakimlər briqadası idarə edir.

İspaniya H qrupunda 7 xalla birinci olub. Avstriya isə J qrupunda 4 xalla ikinci yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya FİFA reytinqində ilk onluqdakı yerini itirib
2 İyul 22:03
DÇ-2026

Almaniya FİFA reytinqində ilk onluqdakı yerini itirib

Almaniya reytinqdə iki pillə geriləyərək 12-ci yerə düşüb
Kriştianu Ronaldu Torontoda həyatı iflic etdi - VİDEO
2 İyul 18:06
DÇ-2026

Kriştianu Ronaldu Torontoda həyatı iflic etdi - VİDEO

Portuqaliya millisinin ulduzu şəhərdə ajiotaja səbəb olub
Vitinya: “Bu oyun Modriç üçün daha kədərli olacaq”
2 İyul 15:32
DÇ-2026

Vitinya: “Bu oyun Modriç üçün daha kədərli olacaq”

Portuqaliya millisinin futbolçusu Xorvatiya ilə oyun öncəsi Luka Modriçə hörmətini gizlətməyib
Baş məşqçi acı xəbəri mətbuat konfransında aldı - VİDEO
2 İyul 13:52
DÇ-2026

Baş məşqçi acı xəbəri mətbuat konfransında aldı - VİDEO

Konqo DR millisinin baş məşqçisinə atasının vəfatı İngiltərə ilə oyundan sonra bildirilib
Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu: “Montellanın etdiyi dəyişikliklər səhv idi”
2 İyul 13:33
DÇ-2026

Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu: “Montellanın etdiyi dəyişikliklər səhv idi”

Veteran müdafiəçi dünya çempionatındakı favoritini də açıqlayıb
Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”
2 İyul 13:18
DÇ-2026

Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”

Nazir saat fərqinə görə bəzi oyunların icmalını izləyir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib