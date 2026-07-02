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Almaniya FİFA reytinqində ilk onluqdakı yerini itirib

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyul 2026 22:03
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Almaniya FİFA reytinqində ilk onluqdakı yerini itirib

Almaniya DÇ-2026-dan kənarlaşdırıldıqdan sonra FİFA-nın ən yaxşı 10 milli komandası siyahısından çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Almaniya millisi 1/16 final mərhələsində Paraqvaya məğlub olaraq (1:1, penaltilərdə 3:4) turnirdəki iştirakını dayandırıb.

Bu sensasiyalı məğlubiyyətdən sonra Almaniya reytinqdə iki pillə geriləyərək 12-ci yerə düşüb.

Paraqvay 1/8 finalda Fransa ilə qarşılaşacaq.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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