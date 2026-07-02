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Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyul 2026 13:18
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Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”

Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən DÇ-2026-nı izlədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, nazir bu barədə Bakıda keçirilən UNESCO-nun İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyası üzrə Tərəflər Konfransının 10-cu sessiyasının son günündə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

F.Qayıbov turnirin oyunlarını imkan daxilində izləməyə çalışdığını deyib:

“Təbii ki, bəzi oyunlara canlı baxa bilmirəm. Buna səbəb oyunların gecə keçirilməsi və saat fərqidir. Amma sonradan hesablara, oyunların icmallarına baxıram”.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
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