2 İyul 2026
AZ

Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu: “Montellanın etdiyi dəyişikliklər səhv idi”

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyul 2026 13:33
96
Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu: “Montellanın etdiyi dəyişikliklər səhv idi”

“Vinçentso Montellanın dünya çempionatı zamanı etdiyi dəyişikliklər səhv idi”.

Bu sözləri Türkiyə millisinin və “Beşiktaş”ın sabiq futbolçusu Fatih Sonkaya ölkəsinin DÇ-2026-nın qrup mərhələsində mübarizəni dayandırması ilə bağlı danışarkən deyib.

“Vinçentso Montellanın yerində olsaydım, istefa verərdim. Dünya çempionatında uğursuz oldunsa, getməlisən. Bunun başqa adı yoxdur”.

O, Türkiyə millisinə yerli baş məşqçi təyin edilməsinin tərəfdarı olduğunu söyləyib.

“Türkiyə millisi 2002-ci ildəki dünya çempionatında Şenol Günəşlə üçüncü oldu. Fatih Terim 2008-ci ildə Avropa çempionatında yarımfinaladək irəlilədi. Bu uğurların hamısı yerli məşqçilərin hesabına başa gəlib”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında qeyd edib.

Veteran müdafiəçi dünya çempionatındakı favoritini də açıqlayıb:

“Hazırkı durumda Fransa millisi kuboku qazanmağa daha yaxın görünür. Onların çox yaxşı heyəti var. Azarkeşlik etdiyim yığma Portuqaliya olsa da, düşünmürəm ki, dünya çempionu olsunlar”.

Qeyd edək ki, Türkiyə millisi qrup mərhələsini üç xalla sonuncu – dördüncü yerdə başa vurub.

Xatırladaq ki, Portuqaliyada “Portu” komandasının da formasını geyinmiş Fatih Sonkaya yığmanın heyətində 6 matçda meydana çıxıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Baş məşqçi acı xəbəri mətbuat konfransında aldı - VİDEO
13:52
DÇ-2026

Baş məşqçi acı xəbəri mətbuat konfransında aldı - VİDEO

Konqo DR millisinin baş məşqçisinə atasının vəfatı İngiltərə ilə oyundan sonra bildirilib
Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”
13:18
DÇ-2026

Fərid Qayıbov: “DÇ-2026-nın bəzi qarşılaşmalarına canlı baxa bilmirəm”

Nazir saat fərqinə görə bəzi oyunların icmalını izləyir
Messini hava limanında dırnağına kimi yoxladılar - VİDEO
12:01
DÇ-2026

Messini hava limanında dırnağına kimi yoxladılar - VİDEO

Argentina millisinin səfər öncəsi təhlükəsizlik yoxlamasından keçməsi sosial şəbəkələrdə maraq doğurub
DÇ-2026-da 1/8 finalın 10 iştirakçısı məlum oldu
11:16
DÇ-2026

DÇ-2026-da 1/8 finalın 10 iştirakçısı məlum oldu

ABŞ-nin qələbəsindən sonra pley-offun beş cütü tam formalaşıb
Son mundial, son rəqs: DÇ-2026 futbolun əfsanəvi nəslini yola salır - FOTO
10:56
DÇ-2026

Son mundial, son rəqs: DÇ-2026 futbolun əfsanəvi nəslini yola salır - FOTO

Messi, Ronaldu və Modriç üçün bu mundial təkcə növbəti turnir deyil, böyük ehtimalla karyeralarının son dünya çempionatı xatirəsidir
DÇ-2026-də günün afişası: Üç böyük pley-off dueli
10:08
DÇ-2026

DÇ-2026-də günün afişası: Üç böyük pley-off dueli

İspaniya Avstriya ilə, Portuqaliya Xorvatiya ilə, İsveçrə isə Əlcəzairlə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb