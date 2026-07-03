“Mançester Yunayted”la “Liverpul” mərakeşli yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizə apara bilərlər

“Mançester Yunayted” və “Liverpul” Mərakeş və “Roma”nın yarımmüdafiəçisi Neil El Aynaui ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, vasitəçilər 25 yaşlı futbolçunun transfer imkanları ilə bağlı bu klublarla danışıqlar aparıblar.
Mənbənin məlumatına əsasən, “Roma” uyğun təklif alacağı təqdirdə oyunçunu satmağa hazırdır.
El Aynaui 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşin dörd oyununun hamısında oynayıb. Müdafiəçi həmin matçlarda qol vurmayıb.
El Aynauinin “Roma” ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 23 milyon avrodur.