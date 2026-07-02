Onananın "Mançester Yunayted"dən "Trabzonspor"a icarə şərtləri açıqlanıb

Kamerunlu qapıçı Andre Onana “Mançester Yunayted”dən “Trabzonspor”a keçir.
İdman.Biz-in insayder Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, tərəflər ötən həftə razılığa gəliblər və müqavilə artıq imzalanıb.
Onananın “Trabzonspor”a yeni icarəsi bir il müddətinə nəzərdə tutulub. Türkiyə klubu onun performansından asılı olaraq 1,5 milyon avroya qədər ödəniş edəcək. Kredit müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur. Qapıçı müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra “Mançester Yunayted”ə qayıdacaq.
“Trabzonspor”un da oyunçunun maaşının böyük hissəsini ödəyəcəyi bildirilir. Onana əvvəllər 2025/26 mövsümündə “Trabzonspor”da icarə əsasında oynayıb, Türkiyə Superliqasında 29 oyun keçirib və 34 qol buraxıb.