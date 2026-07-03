“Arsenal” “Aston Villa”nın iki futbolçusunu transfer etmək istəyir

Londonun “Arsenal” klubu “Aston Villa”nın iki oyunçusu ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, müdafiəçi Ezri Konsa və qanad oyunçusu Morqan Rocers klubun maraq dairəsindədir. Mənbəyə görə, Konsanın “Villa” ilə müqaviləsinin bitməsinə iki il qalıb və klub onu təxminən 70 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.
Bu rəqəmin “Arsenal”ın ödəməyə hazır olduğu məbləğdən yüksək olduğu bildirilir. Hazırda “topçular”ın həm Rocers, həm də Konsa üçün təklif verə biləcəyi, yoxsa ikisindən biri üçün təklif verə biləcəyi məlum deyil.
Hər iki oyunçu hazırda İngiltərənin 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyətinə daxildir. Konsa dörd oyunun hamısında start heyətində, Rocers isə üç oyunda iştirak edib.