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“Real” yarımmüdafiəçisini transfer üçün “Siti”yə təklif edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 08:14
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“Real” yarımmüdafiəçisini transfer üçün “Siti”yə təklif edib

“Real Madrid” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqaya transfer təklifi edib.

İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, ingilis klubu 23 yaşlı futbolçunun transferini nəzərdən keçirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Siti” və “Real Madrid” yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı danışıqlar aparırlar. “Los Blancos”un baş məşqçisi Joze Mourinyo klubun yeni yarımmüdafiəçi və mərkəz müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamasını istədiyi üçün Kamavinqanı satmağa hazırdır. Eduardonun son mövsümlərdəki çıxışı portuqaliyalı məşqçini heyran etməyib.

Keçən mövsüm Kamavinqa “Real Madrid”də bütün turnirlərdə 43 oyun keçirib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onu 50 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
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