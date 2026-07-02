Sandro Tonali rekord məbləğə “Tottenhem”ə keçir

“Tottenhem” “Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Sandro Tonalini özü üçün rekord məbləğə transfer etməyə razılıq verib.
İdman.Biz-in insayder David Ornşteynə istinadən məlumatına görə, klublar arasında artıq 117 milyon avroluq transfer haqqı ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Mənbənin məlumatına görə, bu məbləğin təxminən 108 milyon avrosu sabit məbləğ kimi ödəniləcək. Qalan 9 milyon avro bonuslar şəklində olacaq və bu, UEFA Çempionlar Liqasındakı nəticələrdən asılı olacaq. Mediada yayılan məlumatlara görə, italiyalı mütəxəssisin özü ilə müqavilə də razılaşdırılıb.
Sandro Tonali 2023-cü ilin yayından bəri “Nyukasl”da oynayır. O, İngiltərə Premyer Liqasına "Milan"dan qoşulub.