2 İyul 2026
AZ

Laporta “Neqreyra işi” ilə bağlı UEFA-ya şikayət edən “Real”ı tənqid edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 04:22
77
Laporta “Neqreyra işi” ilə bağlı UEFA-ya şikayət edən “Real”ı tənqid edib

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta klubun Neqreyra işi ilə bağlı UEFA-ya məktub göndərməsindən sonra “Real Madrid” rəhbərliyini tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, Joan Laporta 2026-cı ilin mart ayında yenidən “Barselona”nın prezidenti seçilib.

“Onlar buna görə cavab verəcəklər. Biz UEFA-nın bu məsələdəki mövqeyini bilirik. Bu, sadəcə onların tərəfindən növbəti isterik partlayışdır, heç bir məntiqi olmayan və heç bir nəticə verməyəcək hərəkətləri haqlı çıxarmaq üçün bu hekayəni mümkün qədər uzun müddət davam etdirmək cəhdidir. Diqqəti digər məsələlərə - klubu səhmdar cəmiyyətə çevirmək istəyinə və onlar üçün yaxşı getməyən şeylərə yönəltmək üçün bütün bu hay-küy yaratmaq onların marağında idi”, - deyə “Mundo Deportivo” Laportadan sitat gətirir.

“Barselona” 2023-cü ildə rüşvət verməkdə ittiham olunub. Mediada yer alan məlumatlara görə, 2001-2018-ci illər arasında “Barselona”nın Neqreyraya pul köçürdüyü iddia edilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nyukasl Yunayted” Bundesliqadan cinah müdafiəçisini alır
05:12
Dünya futbolu

“Nyukasl Yunayted” Bundesliqadan cinah müdafiəçisini alır

Ötən mövsüm Ture Bundesliqada 30 oyun keçirib, beş qol vurub
İbrahimoviç Vircil van Deyki “Milan”a dəvət etmək istəyir
03:23
Dünya futbolu

İbrahimoviç Vircil van Deyki “Milan”a dəvət etmək istəyir

Van Deykin “Liverpul”la müqaviləsinin bitməsinə hələ bir il qalıb
DÇ-2026: Belçika möhtəşəm geridönüşlə Seneqalı məğlub etdi
02:50
DÇ-2026

DÇ-2026: Belçika möhtəşəm geridönüşlə Seneqalı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Belçikalılar 1/8 finalda ABŞ - Bosniya və Herseqovina matçının qalibi ilə qarşılaşacaqlar
Trossardla Tilemans dalaşdı, Lukaku ayırdı
02:15
DÇ-2026

Trossardla Tilemans dalaşdı, Lukaku ayırdı - FOTO

Belçikanın iki oyunçusu dava edib
İngiltərə ilk dəfə mundialda birinci hissədən sonra geridönüşlə qalib gəlib
01:58
DÇ-2026

İngiltərə ilk dəfə mundialda birinci hissədən sonra geridönüşlə qalib gəlib

İngiltərə daha əvvəl mundiallarda doqquz dəfə geridə qalaraq fasiləyə yollanmışdı
Keyn mundiallarda vurduğu qolların sayına görə Peleni keçib
01:36
DÇ-2026

Keyn mundiallarda vurduğu qolların sayına görə Peleni keçib

Keyn Fransa millisinin hücumçusu Jüst Fonteynə çatıb

Ən çox oxunanlar

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib