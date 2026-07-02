Laporta “Neqreyra işi” ilə bağlı UEFA-ya şikayət edən “Real”ı tənqid edib

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta klubun Neqreyra işi ilə bağlı UEFA-ya məktub göndərməsindən sonra “Real Madrid” rəhbərliyini tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, Joan Laporta 2026-cı ilin mart ayında yenidən “Barselona”nın prezidenti seçilib.
“Onlar buna görə cavab verəcəklər. Biz UEFA-nın bu məsələdəki mövqeyini bilirik. Bu, sadəcə onların tərəfindən növbəti isterik partlayışdır, heç bir məntiqi olmayan və heç bir nəticə verməyəcək hərəkətləri haqlı çıxarmaq üçün bu hekayəni mümkün qədər uzun müddət davam etdirmək cəhdidir. Diqqəti digər məsələlərə - klubu səhmdar cəmiyyətə çevirmək istəyinə və onlar üçün yaxşı getməyən şeylərə yönəltmək üçün bütün bu hay-küy yaratmaq onların marağında idi”, - deyə “Mundo Deportivo” Laportadan sitat gətirir.
“Barselona” 2023-cü ildə rüşvət verməkdə ittiham olunub. Mediada yer alan məlumatlara görə, 2001-2018-ci illər arasında “Barselona”nın Neqreyraya pul köçürdüyü iddia edilir.