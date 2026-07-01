“Bavariya” mərakeşli İsmael Saybarini transfer edib

“Bavariya” PSV-nin və Mərakeş millisinin yarımmüdafiəçisi İsmael Saybarinin transferini elan edib.
İdman.Biz Almaniya komandasına istinadən bildirir ki, oyunçu ilə 30 iyun 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb.
Saybari “Bavariya”da 34 nömrəli formanı geyinəcək.
Bu yay yarımmüdafiəçi Mərakeşlə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edir. O, turnirdə dörd oyunda üç qol vurub. Mərakeş C qrupunda yeddi xal qazandı və pley-offa ikinci yerdə yüksəldi. 1/16 finalda Afrika komandası Niderlandı məğlub etdi (1:1, penaltilərdə 3:2). Mərakeş 1/8 finalda Kanada ilə qarşılaşacaq.