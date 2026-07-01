Deklan Rays: “Ən yaxşı penalti vuranlar İngiltərədədir”

İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Deklan Rays milli komandanın hazırda tarixinin ən yaxşı penalti yerinə yetirən heyətinə sahib olduğunu bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə yığması hazırda DÇ-2026-nın 1/16 final oyununda Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşır.
“İndi bu komandaya baxanda düşünürəm ki, İngiltərənin indiyə qədər sahib olduğu daha yaxşı penalti yerinə yetirən oyunçusu yoxdur: Harri Keyn, İvan Toni, Markus Reşford, Entoni Qordon, Bukayo Saka, Cud Bellingem. Mən heç vaxt ən yaxşı penalti yerinə yetirən olmamışam, amma Çempionlar Liqasının finalında birini yerinə yetirdikdən sonra heç vaxt özümü bu qədər inamlı hiss etməmişəm”, - deyə Rays ESPN-ə bildirib.