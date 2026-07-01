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Avstriyanın kapitanı David Alaba: “İspaniya çağırışdır”

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 18:31
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Avstriyanın kapitanı David Alaba: “İspaniya çağırışdır”

Avstriya millisinin kapitanı David Alaba 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində keçiriləcək İspaniya millisinə qarşı oyundan əvvəl hissləri barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun iyulun 2-də Bakı vaxtı ilə 23:00-da start götürəcək.

“Əlbəttə ki, bu, xüsusi bir matçdır. Mən bunu səbirsizliklə gözləyirəm. Mən illərdir La Liqada ispan oyunçulara qarşı oynamışam. Bunun nə qədər çətin olacağını bilirik, çünki İspaniya dünyanın ən yaxşı komandalarından biridir və turnirin favoritlərindən biridir.

Məşqçimiz və işçi heyətimiz bizi mümkün qədər yaxşı hazırlayacaq. Məsləhət və ya təcrübə ilə kömək edə bilsəm, məmnuniyyətlə edərəm. İspaniya çətinlikdir, amma futbolda hər şey mümkündür”, - “Marca” futbolçunun sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
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