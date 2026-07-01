Marselo Byelsa Uruqvay millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Uruqvayın baş məşqçisi Marselo Bielsa istefa verdiyini açıqlayıb və bu qərarı “çox ağrılı” adlandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Cənubi Amerika komandası DÇ-2026-nın H qrupunda üçüncü yeri tutdu və turnirdən kənarlaşdırılıb.
“Mənim məsuliyyətim çox aydındır; yekun nəticəmizi əsaslandıra bilmərəm. Sonda dedim ki, əlimdə olan resursları - oyunçuların keyfiyyətindən danışıram - lazım olan səviyyədə idarə etmədim. Mümkün olan hər şeyi etdik, amma bu, açıq-aydın kifayət deyildi. Əminəm ki, fərqli qərarlar qəbul etsəydim belə, bu, fərqli nəticələrə səbəb olmazdı”, - deyə RMC Sport Byelsadan sitat gətirir.