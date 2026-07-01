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Marselo Byelsa Uruqvay millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 19:49
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Marselo Byelsa Uruqvay millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Uruqvayın baş məşqçisi Marselo Bielsa istefa verdiyini açıqlayıb və bu qərarı “çox ağrılı” adlandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, Cənubi Amerika komandası DÇ-2026-nın H qrupunda üçüncü yeri tutdu və turnirdən kənarlaşdırılıb.

“Mənim məsuliyyətim çox aydındır; yekun nəticəmizi əsaslandıra bilmərəm. Sonda dedim ki, əlimdə olan resursları - oyunçuların keyfiyyətindən danışıram - lazım olan səviyyədə idarə etmədim. Mümkün olan hər şeyi etdik, amma bu, açıq-aydın kifayət deyildi. Əminəm ki, fərqli qərarlar qəbul etsəydim belə, bu, fərqli nəticələrə səbəb olmazdı”, - deyə RMC Sport Byelsadan sitat gətirir.

İdman.Biz
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