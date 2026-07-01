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Klopp Almaniya millisini çalışdırmağa hazırdır

Futbol
Xəbərlər
1 İyul 2026 14:55
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Klopp Almaniya millisini çalışdırmağa hazırdır

Almaniya futbol millisində baş məşqçi dəyişikliyi ehtimalı gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sky Sport Germany” məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, Yurgen Klopp Almaniya Futbol İttifaqından təklif alacağı halda milli komandanı çalışdırmağa hazırdır.

Almaniya yığmasının DÇ-2026-nın 1/16 finalında Paraqvaya uduzması Naqelsmanın gələcəyini sual altına salıb. Görüşün əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər seriyasında Paraqvay 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Klopp hazırda “Red Bull” sistemində qlobal futbol rəhbəri vəzifəsində çalışır. Onun Almaniya millisinə mümkün təyinatı ilə bağlı yekun qərar federasiyanın Naqelsman barədə mövqeyindən asılı olacaq.

İdman.Biz
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